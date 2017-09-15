Кличко привітав рятівників із професійним святом

​Мер Києва Віталій Кличко привітав працівників рятувальних служб із професійним святом – Днем рятівника – і вручив подяки міського голови за особистий внесок у вирішення завдань із запобігання надзвичайним ситуаціям і збереження життя та здоров’я киян.

«Хочу привітати вас із професійним святом – Днем рятівника. У будь-який час доби, у складних і надзвичайних ситуаціях, рятівники завжди приходять на допомогу тим, хто її потребує. У ваше професійне свято хочу ще раз відзначити вашу мужність, силу духу та професіоналізм, який рятує життя людей у вогні та під час стихії. Ви цілодобово готові до боротьби з незваним лихом, готові оперативно допомогти тим, хто цього найбільше потребує», – сказав Віталій Кличко.

Він наголосив, що міська влада зі свого боку намагається зробити все, щоб забезпечити рятівників першокласним спорядженням і технікою.

«Бо ми розуміємо, що від цього часто залежить ваше життя та здоров’я», – підкреслив мер.

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Віталій Кличко зазначив, що задля цього у грудні 2016 року ухвалена Міська цільова програма розвитку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста Києва на 2017-2019 роки. Вона передбачає суттєве поліпшення функціонування сил цивільного захисту столиці, збільшення рятувальних підрозділів, їхнє стабільне фінансування та матеріально-технічне забезпечення, оновлення рятувальної техніки та спорядження. На такі заходи передбачено витратити протягом трьох років понад 400 млн грн.

Віталій Кличко вручив подяки міського голови працівникам Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, рятувальникам КАРС «Київська служба порятунку» та ГУ ДСНС України у м. Києві, працівникам відділів із питань надзвичайних ситуацій РДА.

Цього року рятувальні підрозділи столиці здійснили майже 10 тисяч виїздів на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, і врятували життя 190 громадянам.

Мер Києва перед урочистостями оглянув виставку техніки рятувальних підрозділів, яку розвернули перед КМДА. Окрім нової техніки, киянам представили і раритети – два пожежних автомобілі середини ХХ століття на базі автомобілів ЗИС. Віталій Кличко також зробив спільне фото з працівниками рятувальних підрозділів.