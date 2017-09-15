Кличко взяв участь у відкритті 14-го саміту YES

Виклики, які нині стоять перед Україною, не повинні зупиняти чи сповільнювати нас в реформуванні країни, у боротьбі з корупцією, у розвитку наших міст. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, виступаючи на відкритті 14-ої Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Мер столиці зазначив, що тема цьогорічного форуму «Чи став світ новим? І що це означає для України?». Він підкреслив, що світ змінився, оскільки перед ним постало багато нових викликів - геополітичних, економічних, військової агресії.

«Що це означає для України, для якої на нинішньому етапі, всі ці виклики гостро постали одночасно? Це означає, що шлях у нас один – тільки ефективні реформи і успішні перетворення. Тільки зміцнення своєї державності і безальтернативний європейський напрямок», – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва додав, що нині Україні допомагають і підтримують її партнери та друзі, але все, насамперед, залежить від самих українців.

«Так, Україна четвертий рік протистоїть військовій агресії. Так, окупований Крим, а на сході країни гинуть наші захисники. Але це не повинно зупиняти нас чи сповільнювати в реформуванні країни, у боротьбі з корупцією, у розвитку наших міст. Тільки успішні перетворення і зміни, які будуть відчутними, – наш ключ до успіху і у вирішенні інших глобальних проблем!», - підкреслив Віталій Кличко.

Читайте такожКличко закликав Київраду взяти легендарний стадіон "Старт" на баланс міста для його відновлення

Мер Києва подякував за підтримку всім друзям України, зазначивши, що без цього було б дуже складно протистояти російській агресії і зберегти країну.

«Ми вдячні, що разом шукаємо нові підходи до того, як спільно протистояти викликам, які постали перед світом. І, повірте, ми здолаємо всі перепони, які стоять на шляху до успіху України. Я особисто дуже не хочу, щоб в моїй країні розчарувалися ні її громадяни, ні світ», - додав Віталій Кличко.

Він підкреслив, що на прикладі змін в Києві українці демонструють, що готові працювати задля змін в країні.

«Ми готові працювати. І на прикладі змін в Києві це демонструємо. Ми готові боротися. І українці це довели. І ми готові до співпраці з нашими партнерами та друзями. Довіряйте нам!», – закликав мер Києва.

Віталій Кличко також зауважив, що вже вчетверте столиця України приймає учасників та гостей Щорічної зустрічі YES. Він додав, що цього разу церемонія відкриття відбувається в такому цікавому і здавна відомому місці Києва, як Бессарабський ринок.

«Якщо чесно, я спочатку здивувався такому задуму організаторів. А тепер дивлюся, так і правда ж, тут – і наші, так би мовити, аграрні можливості, і колорит старовинного міста, і творчий підхід до звичайних, повсякденних речей. Це все теж презентує Україну, її європейську столицю», – сказав мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що у нього виникла ідея – внести Бессарабку до одного з місць у туристичних маршрутах Києва.

Мер Києва висловив упевненість, що Ялтинська Європейська стратегія повернеться зі своїми щорічними зустрічами в український Крим, у Лівадію.