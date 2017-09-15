У Києві в Подільскому районі прорвало трубу: заблоковано рух кількох тролейбусів

Сьогодні, 15 вересня, від початку руху з 5:00 на вул. Кирилівській, 115/2 у напрямку ст. м. «Петрівка» у зв’язку з незавершеними аварійними роботами з відновлення проїжджої частини, пошкодженої поривом труби, тимчасово заблоковано рух тролейбусів №6, 18, 25, 28, 33. Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, на місці працюють відповідальні служби міста.

Читайте також Незаконні та небезпечні об’єкти на території міста функціонувати не будуть - Бондаренко

До завершення робіт рух тролейбусів організовано зі змінами, а саме: тролейбусів № 6, № 28, № 33 - на двох ділянках: пл. Т. Шевченка до Куренівського ТРЕД; Майдан Незалежності - вул. Мельникова - вул. Дорогожицька - вул. Теліги - ст. «Зеніт» - вул. Теліги - вул. Ризька - вул. Дорогожицька, вул. Мельникова, далі за власною схемою.

Тролейбуси № 25 і № 28 рухаються у напрямку ст. м. «Петрівка» та ст. м. «Лук’янівська» за власною схемою, у зворотному напрямку - вул. Дорогожицька - вул. Ризька - вул. Вавілових - вул. Стеценка - пл. Інтернаціональна - вул. Гречка - просп. Свободи.

Також повідомляється, що збільшено випуск на трамвайному маршруті № 19.