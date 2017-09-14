Кличко назвав головним пріоритетом повернення майна та активів, яким зараз керує "Київенерго"

Сьогодні головним пріоритетом для міста є повернення активів і майна, що були передані в управління «Київенерго». І які належать по праву київській громаді. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на засіданні Київради.

“Тут дехто закидає, що доцільно було б придбати акції ПАТ «Київенерго». Хочу вам нагадати, що уряд України ще 2015-му році включив пакет акцій «Київенерго» 25%+1 до переліку об’єктів державної власності, які підлягають приватизації у 2015-2017 роках, - зазначив Віталій Кличко. -Лунають певні думки, що КМДА мала б придбати ці акції і, тим самим, отримати вплив на «Київенерго». Звертаю вашу увагу на те, що згідно з чинним законодавстом органи державної влади не можуть бути покупцями об’єктів приватизації (ст.8 закону «Про приватизацію державного майна»)», - відзначив Кличко.

Мер Києва також наголосив, що наявність пакету акцій в обсязі 25%+1 не дає жодної можливості для здійснення ефективного впливу на ухвалення управлінських рішень, а також на фінансово-господарську діяльність «Київенерго». Згаданий пакет акцій дозволив би брати участь в ухваленні окремих рішень загальних зборів.

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“Тому питання: чи доцільно місту витрачати на придбання частини акцій приватного товариства 130 млн.грн. бюджетних коштів, якщо реального впливу на його діяльність місто не отримає? Чи є це обгрунтованою інвестицією на сучасному етапі?» - наголосив Кличко.

«Сьогодні головним пріоритетом для міста є повернення активів і майна, що були передані в управління «Київенерго». І які належать по праву київській громаді», - підкреслив мер Києва.

Він також подякував за співпрацю в цьому питанні столичній прокуратурі. І відзначив, що прокуратурою міста Києва встановлено факт порушення законодавства під час вибуття з комунальної власності в 2004-2006 роках 12,72% пакетів акцій «Київенерго», 67% акцій «Київводоканалу» та 60%+1 «Київгазу». Відповідний позов направлений прокуратурою до господарського суду минулого тижня. Перше засідання суду призначено на 12 жовтня.

“Ми будемо супроводжувати це питання і робити все, щоб повернути киянам активи, які їм належать», - підкреслив Віталій Кличко.