Київрада виключила продаж пива та алкогольної продукції з "функціоналу" МАФів

Київрада виключила продаж алкогольних виробів, слабоалкогольних напоїв та пива з переліку функціонального використання тимчасових споруд та засобів пересувної торгівлі. Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували сьогодні на пленарному засіданні сесії 81 з 103 депутатів Київради.

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Так, депутати сьогодні внесли відповідні зміни у додаток до свого попереднього рішення ( від 24 лютого 2011 р) «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної роздрібної торговельної мережі, власників майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об’єктів благоустрою Києва та внесення змін до деяких рішень Київради».

Головним розробником проекту регуляторного акту, який розглянула сьогодні Київрада, є депутат Владислав Михайленко. Проект рішення був внесений на розгляд як невідкладний.

Згідно з документом, реалізація рішення дозволить здійснити заходи з впорядкування продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива на території міста, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я населення, захист від наслідків вживання алкоголю.

«Ми напрацювали проект рішення, правова сутність якого полягає в єдиному – законодавство чітко передбачає, що продавати алкоголь, слабоалкогольні напої, пиво можна тільки в капітальних спорудах. Дозволи на продаж алкоголю в тимчасових спорудах (МАФах) – є правовою колізією, яка має бути подолана», - заявив на засіданні Михайленко.

«Цим рішенням ми також ідемо назустріч підприємцям. Ми зменшуємо коефіцієнт (Коефіцієнт функціонального вжитку – УНІАН) для цільового призначення «продаж товарів загального вжитку». Тобто продавати товари для людей за цим рішенням стане дешевше», - підкреслив депутат.

Згідно з представленим проектом рішення, коефіцієнт функціонального вжитку продаж товарів загального вжитку зменшується з 1,3 до 0,8. Це стосується продажу групи товарів, до якої входять: продовольчі та непродовольчі товари, іграшки та товари для дітей, книги, зоологічні товари, квіти, садово-городницький інвентар, поліграфічна продукція, канцелярії тощо.

Як наголосив Михайленко, таким чином, по-перше, рішення передбачає зменшення фінансового навантаження на суб’єктів підприємництва, що торгують продуктами широкого вжитку, а друге - це алкогольне питання – де виключається з функціоналу алкоголь.

Як повідомляв УНІАН, у червні ц.р. у Київраді заявили, що розробили додатковий проект рішення щодо заборони продажу алкоголю в МАФах.

Як зазначалось, йшлося про те, щоб прибрати функціонал про продаж будь-яких алкогольних напоїв у виді використання тимчасових споруд. Пояснювалось, що функціонал відображений у пайових угодах влади міста та власників МАФів.

Раніше, 17 березня 2016 р. Київрада прийняла рішення заборонити продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у тимчасових спорудах торговельного та іншого призначення (237/237). Мер Віталій Кличко 8 квітня підписав відповідне рішення. У Київраді запевнили, що видані ліцензії на продаж алкоголю в МАФах будуть чинними до кінця їхньої дії.

Влітку минулого року екс-керівник Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, народний депутат і радник київського міського голови Дмитро Білоцерковець написав у Facebook, що Київрада готує додаткове рішення щодо заборони продажу алкоголю в МАФах. Він пояснив, що це рішення необхідно «щоб судові рішення не впливали на політику міської влади в цьому питанні».

Він повідомив, що відкрито декілька судових проваджень щодо рішення Київради 237/237.

У листопаді 2016 р. Апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстинції та зобов'язав Київраду скасувати рішення про заборону продажу алкоголю в МАФах.