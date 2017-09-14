Кличко закликав Київраду взяти легендарний стадіон "Старт" на баланс міста для його відновлення
За словами Віталія Кличка, КМДА разом із громадою захистили стадіон від забудови.
Мер Києва Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити рішення про створення муніципальної охорони та про згоду на прийняття в комунальну власність стадіону «Старт». Про це він заявив під час виступу на початку засідання Київради.
«Багато проблем у місті, які треба оперативно вирішувати. Я звертаюся до всіх: давайте почнемо нову сесію з ефективної роботи. З ухвалення необхідних рішень – спокійно і відповідально, – звернувся до депутатів мер Києва. – Сьогодні, наприклад, серед іншого ми повинні ухвалити рішення про згоду на прийняття в комунальну власність легендарного стадіону «Старт». Ми разом із громадою захистили його від забудови. Тепер треба його відновити, як ми пообіцяли громаді. І я прошу підтримати це рішення, щоб ми направили його уряду для проходження всіх необхідних процедур», – підкреслив мер.
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Також Віталій Кличко закликав депутатів підтримати критично необхідне рішення, яке вже обговорювали у сесійній залі і не ухвалили, – про створення муніципальної охорони.
«Наголошую: це не муніципальна варта, не поліція. Йдеться про забезпечення захисту майна територіальної громади Києва, яке перебуває в управлінні комунальних підприємств, бюджетних установ, захисту об’єктів соціальної сфери», – зазначив мер Києва.
Щоб забезпечити ефективну охорону комунального майна, пропонується створити комунальне підприємство, яке надаватиме, на конкурсних засадах, послуги охорони як суб’єктам комунальної власності, так й іншим суб’єктам господарювання на підставі отриманої у встановленому порядку ліцензії.
Окрім того, Київський міський голова зазначив, що місто зараз платить у рік за охорону комунального майна майже 300 млн гривень. А це КП допоможе в рази зменшити витрати.
«До того ж на роботу в ньому ми працевлаштовуємо ветеранів АТО. До речі, вони вже були залучені і ефективно впоралися зі своєю роботою, охороняючи МВЦ під час проведення «Євробачення-2017» у Києві. Тобто йдеться про створення виключно охоронного підприємства. І я закликаю підтримати таке рішення!», – наголосив Віталій Кличко.