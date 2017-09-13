Кличко запевнив, що Київ практично повністю готовий до зими

Столична влада виконала практично всі роботи з підготовки міста до зими. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виїзного засідання колегії Київської міської державної адміністрації щодо стану підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр, повідомляє КМДА.

«Можу сказати, що зараз ми більш, як на 90 відсотків готові до опалювального сезону. Ще залишився місяць, щоб перевірити стан усіх тепломереж. І це завдання я дав головам всіх районів. І впевнений, що в сезон ми увійдемо зі 100-відсотковою готовністю», – сказав Кличко.

Мер Києва також запевнив, що Київ на 100 відсотків забезпечений запасами вугілля і жодних проблем із його нестачею не повинно бути. Окрім того, додав він, виконані енергоефективні заходи на об’єктах водопровідного та каналізаційного господарства.

Водночас Кличко доручив главам районів перевірити підготовку спецтехніки та інвентарю для прибирання взимку.

«Щоб не було так, що ми знову будемо бігати і закупляти лопати взимку. Весь інвентар для прибирання снігу має бути готовий», – наголосив міський голова.

Віталій Кличко також звернув увагу керівництва «Київенерго» на низку проблем, які сьогодні виникають із гарячим водопостачанням. Мер Києва підкреслив, що на сьогодні понад три доби відсутня гаряча вода у 800-х будинках. Окрім того, ще 25 будинків не мають гарячого водопостачання більше місяця.

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«Ми можемо говорити про будь-які причини. Але кияни цього не сприймають. І ця проблема оперативно має бути вирішена», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва звернувся до керівництва «Київенерго» також вирішити проблему із значною кількістю місць, де не відновлений благоустрій після ліквідації аварійних розриттів.

Віталій Кличко звернувся до правлінь ЖБК та ОСББ прискорити підготовку будинків, щоб вчасно отримати відповідні паспорти.

Столичний голова також підкреслив, що нині Київ, без перебільшення, один із лідерів України в питанні енергоефективності. Він додав, що цього року буде завершено програму встановлення лічильників тепла у будинках і відбудеться перехід на новий етап – встановлення індивідуальних теплових пунктів.

«Саме це обладнання дозволить ще більш суттєво економити й сплачувати на 30% менше за комунальні послуги», – наголосив Віталій Кличко. Він нагадав, що сьогодні в Києві діють масштабні програми співфінансування ремонтів «70/30%», що дозволяють людям економити до 50% коштів на комунальних послугах.

«Важливо, щоб про ці програми знав кожен киянин. Люди повинні знати про переваги, які є», – додав Київський міський голова.

Зараз у Києві до роботи в осінньо-зимовий період готуються 11,4 тисячі багатоквартирних будинків, 514 дитсадків, 483 школи, 150 лікарень.