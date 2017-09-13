У Києві через "мокрих вандалів" зупинили фонтан "Каскадний" на Майдані

У Києві припиняється робота фонтану «Каскадний» на Майдані Незалежності через хуліганів, які фарбують воду. Як повідомляє у Facebook спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд», «ситуація забарвлення води у фонтанах і необхідність знову зливати воду, проводити санітарні роботи залишається незмінною і стає все більш дорогою».

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У повідомленні сказано: «На жаль, ми змушені припинити роботу фонтану «Каскадний» на Майдані Незалежності до моменту, поки не припиниться цей «зелений рух».

«Приносимо вибачення всім киянам, особливо гостям столиці за незручності, але це вимушені дії, на які спонукають нас «зелені хулігани», - заявляють у «Київводфонді».

Як повідомлялося, на вихідних аналогічна доля спіткала фонтани на Майдані Незалежності. Чим саме зафарбували воду, комунальники не говорять. І не виключають, що столичні фонтани можуть виключити раніше кінця вересня, якщо хулігани не заспокояться.