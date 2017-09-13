Заміна теплотраси на проспекті Соборності завершиться за три тижні - Кличко

Наймасштабніші роботи із заміни ділянки теплотраси на проспекті Соборності, які ведуться зараз, будуть завершені вже за три тижні. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції ремонтних робіт на цій ділянці.

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Віталій Кличко наголосив, що питання модернізації теплоенергетичного комплексу для міста є пріоритетом. Він підкреслив, що на фоні загальних проблем, які сьогодні, безумовно, присутні у сфері енергетики, великою проблемою є технічна зношеність теплового господарства.

«Майже місяць залишився до старту опалювального сезону. Ми перевіряємо і ремонтуємо тепломережі, щоб ніяких надзвичайних ситуацій взимку не було», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва підкреслив, що вперше за багато років із бюджету міста виділені кошти на заміну та ремонт тепломереж.

За словами Віталія Кличка, тепломережа на проспекті Соборності не ремонтувалася вже понад 30 років, і давно збігли терміни її експлуатації.

Сьогодні на проспекті Соборності триває заміна 1,2 км магістральних теплових мереж діаметром 800 мм. За останніх два роки на цій ділянці трубопроводу виявлено 4 масштабні пошкодження, адже вік трубопроводу – понад 55 років.

«Сьогодні це наймасштабніші роботи на тепломережах у Києві – їхня вартість становить 66 мільйонів гривень. За три тижні всі роботи будуть завершені», – наголосив Віталій Кличко.

За словами мера, у результаті заміни ділянки тепломережі значно скоротяться обсяги теплових втрат.

«Для прикладу, цим обсягом теплової енергії, яка буде економитися, можна обігріти 6-7 дитячих садків», – наголосив мер столиці.

Віталій Кличко додав, що при ремонті тепломереж використовуються виключно новітні технології.

«Тут використовуються труби європейського стандарту, застосовуються найновіші технології. Я впевнений, що на цій ділянці найближчих 30 років жодних проблем не буде», – додав мер Києва.