У Києві оброблено 100% заяв на автоматичне перепризначення субсидій - КМДА

У столиці в автоматичному режимі перепризначено житлову субсидію 235 934 родинам на період із травня 2017 року. Родини, яким відмовлено в автоматичному перепризначенні, можуть знову претендувати на її отримання після погашення боргів за комунальні послуги. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Сьогодні 43 872 родинам відмовлено у перепризначенні житлової субсидії на наступний період із травня 2017 року. Причинами відмови стали наявні борги на час перепризначення або житлова субсидія не вийшла за розрахунком, тобто склала нуль гривень. Загалом наразі районними управліннями праці та соціального захисту населення РДА опрацьовано 100% заяв, поданих на автоматичне перепризначення державної допомоги. Також зараз призначення субсидії здійснюється за повторними зверненнями громадян», – зазначив Микола Поворозник.

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Він зауважив, що родини, яким було відмовлено в автоматичному перепризначенні субсидій, після погашення боргів можуть повторно претендувати на її призначення з моменту подачі документів.

​Довідково.

Із 19.08.2017 року вступила в дію постанова Уряду від 18.08.2017 № 609 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», якою внесено зміни до Положення та порядок призначення та надання населенню субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) а саме: зменшено період, за який враховуються доходи домогосподарств для призначення їм житлових субсидій, із чотирьох до двох останніх кварталів, надано можливість призначення субсидії недієздатній особі за заявою опікуна, врегульовано питання виплати призначеної субсидії на придбання твердого палива і скрапленого газу у разі смерті особи, якій було призначено субсидію.

Також встановлено, що субсидія не призначатиметься лише за наявності заборгованості, загальна сума якої перевищуватиме 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340 грн), переглянуто соціальні нормативи споживання газу для побутових потреб, врегульовано питання проведення розрахунку невикористаних сум субсидій об’єднаннями співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельними кооперативами.