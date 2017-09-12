У Києві 14 вересня обмежать рух транспорту на Бессарабській площі

У Києві 14 вересня буде обмежено рух транспортних засобів на Бессарабській площі. Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписане у зв’язку з проведенням церемонії урочистого відкриття 14-ї щорічної зустрічі міжнародної незалежної організації «Ялтинська європейська стратегія» у будівлі комунального підприємства «Бессарабський ринок» (Бессарабська площа, 2).

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Зокрема, обмеження діятиме 14 вересня з 17:00 до 19:30 на Бессарабській площі – на ділянці від вул. Великої Васильківської до вул. Басейної (окрім транспортних засобів учасників заходу, за наявності конференційного транспортного бейджа YES).

На час проведення заходу буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів міського наземного пасажирського транспорту загального користування, які курсують зазначеними вулицями.

Як відомо, вчора у тунелі столичного метрополітену між станціями «Поштова площа» та «Петрівка» через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси сталося задимлення без подальшого горіння. За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.