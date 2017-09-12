У Києві 14 вересня обмежать рух транспорту на Бессарабській площі

19:30, 12 вересня 2017
Київ
4

Обмеження діятиме з 17:00 до 19:30 на ділянці від вул. Великої Васильківської до вул. Басейної.

На час проведення заходу буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів міського наземного пасажирського транспорту / podil.kievcity.gov.ua

У Києві 14 вересня буде обмежено рух транспортних засобів на Бессарабській площі. Як повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації, відповідне розпорядження підписане у зв’язку з проведенням церемонії урочистого відкриття 14-ї щорічної зустрічі міжнародної незалежної організації «Ялтинська європейська стратегія» у будівлі комунального підприємства «Бессарабський ринок» (Бессарабська площа, 2).

Читайте такожУ Києві відремонтують всі приміщення станцій швидкої допомоги

Зокрема, обмеження діятиме 14 вересня з 17:00 до 19:30 на Бессарабській площі – на ділянці від вул. Великої Васильківської до вул. Басейної (окрім транспортних засобів учасників заходу, за наявності конференційного транспортного бейджа YES).

На час проведення заходу буде внесено відповідні зміни в роботу маршрутів міського наземного пасажирського транспорту загального користування, які курсують зазначеними вулицями.

Як відомо, вчора у тунелі столичного метрополітену між станціями «Поштова площа» та «Петрівка» через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси сталося задимлення без подальшого горіння. За даними рятувальників, жертв та постраждалих немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #обмеження руху в Києві#рух транспорту на Бессарабській площі