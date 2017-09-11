"Машиніст забіг у вагон і попросив вогнегасник": очевидці показали відео задимлення у київському метро

Під час сьогоднішніх надзвичайних подій у київскому метро машиніст спробував загасити задимлення, що сталося на "синій гілці". Користувач Карина Куцюруба на свій сторінці в Facebook опублікувала відео процесу гасіння.

Згідно з її словами, машиніст "влетів" в вагон і попросив подати вогнегасник. "Водій просить потримати двері і гасить щось прямо під нами. Іде. Повертається знову і знову гасить. Каже, що нічого страшного, пожежі немає, просто якийсь дим. Дим, до речі, вже наповнив собою наш задушливий вагон і стає важко дихати. Так проходить ще кілька хвилин: водій бігав по вагону, диспетчер щось кричала... В результаті водій загасив цей "якийсь дим", і ми поїхали", - зауважила очевидець.

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Як повідомляв УНІАН, в годину-пік у київському метро через загоряння проводки закрили рух між "Петрівкою" і "Поштовою площею". Представник ДСНС повідомив, що у метрополітені сталося задимлення проводки, постраждалих внаслідок події немає.

Пізніше стало відомо, що задимлення у Київському метрополітені сталося через потрапляння мастила на перемичку контактної рельси.