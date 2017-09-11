Задимлення в київському метро: закриті чотири станції "синьої гілки", час відновлення роботи невідомий

У Київському метрополітені поки не знають час відновлення роботи закритих через задимлення станцій «синьої гілки». Про це у коментарі УНІАН сказала радник начальника КП «Київський метрополітен» Наталія Макогон.

Вона зазначила, що на «синій лінії» працюють рятувальники. При цьому Макогон додала, що на даний момент не працюють на вхід-вихід станції «Петрівка», «Тараса Шевченка», «Контрактова площа» та «Поштова площа».

Макогон зазначила, що потяги курсують від станції «Героїв Дніпра» до «Оболоні» і від «Майдану Незалежності» до «Теремки».

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У метро оголошують, щоб пасажири їхали наземним транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, представник ДСНС повідомив, що у метрополітені сталося задимлення проводки, постраждалих внаслідок події немає. Фахівці мають закінчити ремонт за 30 хвилин.

Як повідомили УНІАН очевидці, велика кількість людей переміщається вулицями між станціями метро, що не працюють. Поблизу станції метро «Контрактова площа» трамваї переповнені пасажирами, у вагони неможливо увійти. Крім того, частина водіїв трамваїв оголошує, що вони їдуть в депо і не беруть пасажирів. Також великі черги сформувались на маршрутки. Велика кількість людей не може доїхати в бік Оболоні.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook з'явилося повідомлення про те, що на «синій гілці» столичного метрополітену виявлено задимлення.

«Синя гілка. Рух «Героїв Дніпра - Майдан Незалежності» і «Петрівка» - «Теремки». На перегоні «Контрактова площа» - «Тараса Шевченка» було виявлено задимлення», - йдеться в повідомленні.