У Києві закриті чотири станції "синьої гілки" метро

У Києві закриті для входу та виходу пасажирів чотири станції “синьої гілки” метро: “Петрівка”, “Тараса Шевченка”, “Контрактова площа” та “Поштова площа”. Як передає кореспондент УНІАН, про це було оголошено у повідомленні на станції метро “Палац спорту”.

Як зазначають працівники метрополітену, станції не працюють з “технічних” причин.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сторінці КП «Київський метрополітен» у Facebook з'явилося повідомлення про те, що на «синій гілці» столичного метрополітену виявлено задимлення.

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«Синя гілка. Рух «Героїв Дніпра - Майдан Незалежності» і «Петрівка» - «Теремки». На перегоні «Контрактова площа» - «Тараса Шевченка» було виявлено задимлення», - йдеться в повідомленні.

При цьому не уточнювалося, чи продовжують курсувати поїзди.

Як повідомив УНІАН співробітник поліції, який чергував на станції метро «Тараса Шевченка», в тунелі між станціями «Петрівка» і «Тараса Шевченка» сталося займання проводки.