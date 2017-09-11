В годину-пік у київському метро через загоряння проводки закрили рух між "Петрівкою" і "Тараса Шевченка" (відео)

В тутелі між станціями метро «Петрівка» і «Тараса Шевченка» сталося загорання проводки.

Про це УНІАН повідомив співробітник поліції, який чергував на станції метро Тараса Шевченка.

На даний момент потяги курсують від станції метро «Оболонь» до «Героїв Дніпра» та з «Контрактової площі» до «Теремків».

Станція метро «Тараса Шевченка» закрита на вхід для пасажирів, вивішені таблички «закрито з технічних причин». Станція працює тільки на вихід.

У свою чергу офіційна сторінка Київського метрополітену в Фейсбук розповсюдила повідомлення наступного змісту: Синя гілка. Рух "Героїв Дніпра - Майдан Незалежності" і "Петрівка" - "Теремки". На перегоні "Контрактова площа" - "Тараса Шевченка" було виявлено задимлення.

У коментарях під повідомленням користувачі пишуть, що на вхід закриті також станції метро "Контрактова площа", "Оболонь" та "Поштова площа".