У Києві відремонтують всі приміщення станцій швидкої допомоги

У столиці відремонтують приміщення усіх 18 відділень екстреної (медичної) допомоги Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва. Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник під час інспекції технічного стану відділень, а саме: підстанції № 6 та № 4, повідомляє прес-служба КМДА.

«Працівники підстанції № 6 надають екстрену медичну допомогу 95 тисячам мешканців Шевченківського району. Тут працює 8 бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги та 1 спеціалізована бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги за спеціалізацією психіатрія: 7 бригад – у добовому режимі, 2 бригади – у денному. Це 111 співробітників і 23 водії КО «Київмедспецтранс», які щорічно виконують близько 24 тисяч виїздів на виклики. Приміщення збудовано у 1963 році, останній ремонт здійснено у 1983 році, і сьогодні воно потребує капітального ремонту із заміною внутрішніх і зовнішніх мереж: системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, мережі освітлення та комп’ютерної мережі», – розповів Поворозник.

За його словами, усі відділення у столиці збудовані у 60-80 роках і наразі потребують ремонту приміщень та інженерних комунікацій. Тому прийнято рішення про проведення ремонтних робіт на всіх підстанціях.

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«Цього року завершено комплексний капітальний ремонт на підстанції № 4, працівники якої обслуговують 120 тисяч мешканців Святошинського, Оболонського, Шевченківського та Подільського районів міста і щорічно отримують близько 23 тисяч викликів. Тут повністю замінено системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, каналізації, електричної мережі, зовнішньої мережі освітлення та комп’ютерної мережі. Також змонтовано лічильники холодної та гарячої води, газу, замінено вікна на металопластикові та проведено загальнобудівельні роботи з ремонту та фарбування поверхонь, ремонту підлоги тощо. Здійснено монтаж і налагодження комп’ютерного обладнання, апаратури оперативного телефонного зв’язку та апаратури радіозв’язку – однієї з найважливіших частин роботи. Адже саме якісний зв’язок – це одна зі складових швидкого реагування на виклик», – сказав заступник голови КМДА.

Він зауважив, що ремонтні роботи приміщень підстанцій не потребують значних фінансових затрат і часу для його виконання.

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