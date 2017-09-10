Кличко приїхав у Дніпро на День міста

Мер Києва Віталій Кличко приїхав у Дніпро, де цими вихідними відзначають День міста.

«Сьогодні я тут як голова Асоціації міст України і як мер столиці. Разом з колегами з деяких інших міст подивимось як розвивається Дніпро, поспілкуємося, обміняємося досвідом. І Київ, і Дніпро – великі міста. У нас багато схожих проблем і викликів, і спільно їх легше вирішувати», – сказав мер столиці.

Віталій Кличко разом з мером Дніпра Борисом Філатовим відвідали святкові заходи на Фестивальному причалі, привітали містян та поспілкувалися з мешканцями Дніпра.

«Я приїхав привітати вас з Днем вашого міста, привіз вам вітання від киян. Дніпро – місто патріотів, місто енергійних, працьовитих і гостинних людей. І я хочу побажати вам успіхів, щоб Дніпро розвивався, міцнішав і сильнішав. Любіть своє місто, свою країну! Із святом, Дніпро!» – звернувся Віталій Кличко до мешканців міста зі сцени на Фестивальному причалі.

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У коментарі журналістам мер Києва зазначив, що у всіх міст сьогодні багато спільних проблем, які місцева влада намагається вирішувати спільними зусиллями в рамках Асоціації міст України.

«Це і проблема реформування сфери ЖКГ, і відновлення інфраструктури, і будівництво об'єктів соціальної сфери, наведення ладу з паркуванням у містах. Ми розуміємо, що тільки разом, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо подолати ті виклики, які сьогодні стоять перед владою на місцях. Щоб люди відчували зміни, яких вони давно чекали», – сказав Віталій Кличко.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що дуже важливо, що мери українських міст підтримують і допомагають один одному, що є розуміння спільної справи.