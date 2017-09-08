Кличко: за якістю доріг в Києві стежитимуть міжнародні експерти

Київ долучився до співпраці з міжнародною ініціативою CoST, тож відтепер якість нових столичних доріг і ефективність використання коштів на ремонт моніторитимуть незалежні міжнародні експерти. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Національним Секретаріатом Ініціативи CoST, КМДА та комунальною корпорацією «Київавтодор».

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«Зараз у Києві тривають інтенсивні дорожні роботи. Я дуже радий, що ми сьогодні підписали Меморандум із міжнародною незалежною організацією, яка зможе перевірити співвідношення між вкладеними грошима і якістю робіт на тих дорогах, які капітально ремонтуються у Києві, – сказав мер. – Тож відтепер відповідність якості шляхів вартості дорожніх робіт буде моніторити міжнародна ініціатива CoST, і – що важливо – інформуватиме про це громадськість», – зазначив Віталій Кличко.

Підписання Меморандуму поєднали з інспекцію Кільцевої дороги, на якій зараз триває капітальний ремонт.

На об’єкті вже повністю завершені роботи зі влаштування нового двошарового асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Також проведено роботи з реконструкції мережі зовнішнього освітлення.

Зараз тут виконуються роботи зі влаштування нового покриття на тротуарах та благоустрій розподільчої частини Кільцевої дороги. Роботи планується завершити в жовтні.

«Підрядник дає гарантію 5 років. Я новою дорогою задоволений. Можу сказати, що і якість, і швидкість робіт відповідає запитам киян. У нас є певні перепони – частина дороги перебуває на балансі міста, а частина – на балансі Київської області, але я впевнений, що це не завадить нам і ми домовимося та зробимо всю Кільцеву дорогу», – наголосив Віталій Кличко.

Директор Національного Секретаріату CoST Наталія Форсюк розповіла, що їхня організація досліджує проекти на всіх стадіях і моніторить ефективність проекту: проектну документацію, тендерну документацію, роботу підрядника і технічний нагляд, а потім аналізує і дає свої висновки та рекомендації.

«Я вдячна і меру Києва, і керівнику «Київавтодору», що вони проявили таку ініціативу. До цього ми працювали з «Укравтодором» і досліджували їхні проекти, які виконуються за бюджетні кошти і за кошти міжнародних фінансових організацій, таких як Світовий Банк, ЄБРР та інших. Усі результати ми оприлюднювали у своїх звітах. Висновки були різні. Сподіваємось, що управління проектами у Києві буде дещо ефективнішим на практиці. А також сподіваємось, що співпраця з Києвом буде досить плідною», – зазначила Наталія Форсюк.