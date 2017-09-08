Кличко: Ми маємо створити умови, щоб молоді науковці реалізовувалися в Україні

Технології та інновації є важливими для розвитку нашої країни і нашого міста. І ми робимо все, щоб підтримати молодих науковців. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час прес-конференції Falling Walls Lab 2017.

«Нові наукові розробки, технології та ідеї мають важливе значення для розвитку нашої держави та суспільства у всіх сферах. Я дуже радий, що Київ є центром розвитку ІТ-хабів. Я радий, що, наприклад, систему Smart City ми почали впроваджувати у столиці 2 роки тому разом із партнерами з Німеччини. Радий, що створюємо нові можливості для молодих науковців і допомагаємо реалізувати їхні ідеї», – наголосив Віталій Кличко.

Мер нагадав, що, наприклад, минулого року під час поїздки до міста-побратима Кіото домовився про обмін студентами з науково-дослідницьким центром ASTEM. Уже у листопаді троє київських студентів вирушать до Кіото, а до української столиці прибудуть японські студенти.

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Міський голова підкреслив, що головним завданням влади має стати створення умов, щоб молоді науковці не від’їжджали за кордон, а могли реалізуватися в Україні, щоб їхні розробки та інновації працювали для розвитку України.

Віталій Кличко зазначив, що цього року на Falling Walls Lab 2017 молоді науковці подали вже 40 проектів. Разом із тим, у всіх охочих є ще 3 дні – до 10 вересня – щоб подати заявку.

«Сподіваюся, що заявок буде набагато більше», – наголосив Віталій Кличко.

Мер також протестував одну із розробок, яка може взяти участь у фіналі, – систему, яка аналізує стан серцево-судинної системи та оцінює загальний стан організму.

До участі в конкурсі запрошують молодих науковців і розробників із проектами у сфері медицини, IT, бізнесу тощо. 31 експерт відбере найперспективніші розробки, які автори презентують під час українського фіналу 30 вересня. Переможці матимуть нагоду представити свої ідеї у міжнародному фіналі Falling Walls Lab 2017, який відбудеться 8-9 листопада у Берліні.