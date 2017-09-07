Заводську трубу перетворять на "маяк" - найвищу інсталяцію в Києві (фото)

Британський художник Себастьян Кайт виграв конкурс на переобладнання найвищої заводської труби у Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керуючий партнер Unit.City Максим Яковер.

Художник перетворить трубу колишнього заводу на світлову інсталяцію - Маяк інновацій.

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"Світлова інсталяція перетворює колишню промислову трубу на яскравий символ майбутнього. Промінь світла у нічному небі стає видимим маркером на горизонті. Вдень димова труба поринає у стан спокою, зважаючи на свою історію. Увечері світло проходить хребтом димоходу, заряджає його, досягає вершини та запалює яскравий промінь", - йдеться в описі проекту на сайті Unit.City.

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