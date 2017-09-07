Готуйтесь до заторів: у Києві знову обмежать рух Південним мостом
17:20, 07 вересня 2017Київ
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Через ремонт дорожнього покриття рух мостом упродовж 8-10 вересня.
Рух мостом обмежать 8-10 серпня / фото УНІАН
У столиці знову буде частково обмежено рух Південним мостом через ремонтні роботи. Про це повідомили у прес-службі "Київавтодору".
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"На Південному мостовому переході у напрямку руху з просп. Миколи Бажана до Наддніпрянського шосе буде частково обмежено рух транспорту, зокрема: - з 20.00 год. 08.09.2017 до 07.00 год. 09.09.2017 у першій смузі руху; - з 19.00 год. 09.09.2017 до 07.00 год. 10.09.2017 у другій смузі руху", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 6 вересня у Києві автомобілі застрягли у величезних заторах, найбільш ускладнений рух був у центрі міста.
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