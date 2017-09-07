Киянам зробили перерахунок за неякісно надані послуги на суму більш ніж 4,5 мільйони гривень - КМДА

​Комунальними керуючими компаніями, що здійснюють надання послуг із утримання будинків і прибудинкових територій, здійснено перерахунок за ненадані та неякісно надані окремі послуги. Загальна сума перерахунку, що відображена у квитанціях, які люди отримають у вересні, складає 4,72 млн грн. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

«Ми провели аналіз звернень людей щодо якості роботи комунальних житлово-експлуатаційних дільниць (ЖЕДів). Там, де підтвердилися факти ненадання чи неякісного надання окремих послуг – зробили перерахунок. Так, низку перерахунків зробили через незадовільне обслуговування ліфтів, систем диспетчеризації, димовентеляційних каналів, внутрішньобудинкових систем, неприбрані прибудинкові території та сходові клітини, відсутність освітлення місць загального користування, невиконання поливу дворів, клумб та газонів тощо», – сказав Петро Пантелеєв.

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Загалом, як повідомив заступник голови КМДА, півмільйона квартир отримали перерахунок після підтвердження факту порушення інспекторами Управління самоврядного контролю (Житлово-комунальної інспекцією).

«Ми повинні забезпечити захист інтересів споживачів і справедливість нарахувань. Там, де люди не отримали належної роботи ЖЕД – має бути коригування оплати», – підкреслив він.