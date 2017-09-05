Генпрокуратура України спільно з мером Києва викрили корупціонерів у Київраді - Луценко

Спільна операція Мера Києва та Генеральної прокуратури України щодо протидії корупції призвела до затримання чиновників КМДА та Київради. Про це заявив Генеральний Прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук

Крім того, про спільної операції правоохоронців та КМДА заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба адміністрації.

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"Сьогодні чиновників Київради викрили в організації схеми вимагання хабарів за надання підконтрольним комунальним підприємствам складських послуг суб'єктам господарювання. Це має бути ще одним уроком для тих, хто приходить у міську владу за "легкими" грошима", – зазначив Пліс.

Він підкреслив, що сьогодні працівники управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА спільно з співробітниками УЗЕ в місті Києві, УОС ГУНП в Києві та слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури затримали начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху, який вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю хабар у сумі 24 000 грн в якості застави та квартальної оплати (7 000 щомісяця) і отримав через посередника – завідувача господарством підконтрольного комунального підприємства «Госпкомобслуговування» – останню її частку в розмірі 7 000 грн.