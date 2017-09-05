Генпрокуратура України спільно з мером Києва викрили корупціонерів у Київраді - Луценко

22:25, 05 вересня 2017
Київ
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Затримані чиновники КМДА і Київради.

Фото kievcity.gov.ua

Спільна операція Мера Києва та Генеральної прокуратури України щодо протидії корупції призвела до затримання чиновників КМДА та Київради. Про це заявив Генеральний Прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Фейсбук

Крім того, про спільної операції правоохоронців та КМДА заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, повідомляє прес-служба адміністрації.

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"Сьогодні чиновників Київради викрили в організації схеми вимагання хабарів за надання підконтрольним комунальним підприємствам складських послуг суб'єктам господарювання. Це має бути ще одним уроком для тих, хто приходить у міську владу за "легкими" грошима", – зазначив Пліс.

Він підкреслив, що сьогодні працівники управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА спільно з співробітниками УЗЕ в місті Києві, УОС ГУНП в Києві та слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури затримали начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху, який вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю хабар у сумі 24 000 грн в якості застави та квартальної оплати (7 000 щомісяця) і отримав через посередника – завідувача господарством підконтрольного комунального підприємства «Госпкомобслуговування» – останню її частку в розмірі 7 000 грн.

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