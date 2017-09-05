У центрі Києва через забіг 9 та 10 вересня перекриють цілий ряд вулиць

У центральній частині Києва 9 та 10 вересня заборонять рух транспортних засобів у зв’язку з проведенням забігу Intersport Ukraine Run. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Так, з 9:00 9 вересня до 23:00 10 вересня буде заборонено рух на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького).

Крім того, буде заборонять рух із 6:00 9 вересня до 23:00 10 вересня для монтажу конструкцій спортивного містечка та 10 вересня з 9:30 до 13:00 за таким маршрутом: вул. Хрещатик – Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – вул. Михайла Грушевського – Арсенальна площа – вул. Івана Мазепи – Арсенальна площа – вул. Михайла Грушевського – Петрівська алея – Паркова дорога – алея Героїв Крут – вул. Івана Мазепи – Арсенальна площа – вул. Михайла Грушевського – Європейська площа – вул. Хрещатик.

Також на час проведення спортивного заходу будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, який курсує зазначеними вулицями.