Кияни вимагають ввести в експлуатацію будівлю Театру на Подолі

20:23, 04 вересня 2017
Київ
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До кінця збору підписів за введення в експлуатацію Театру на Подолі залишилося 88 днів.

Мешканці переконують, що столиці потрібен новий театр / Громада Андріївського узвозу, Facebook

Мешканці столиці у петиції закликають ввести в експлуатацію будівлю Театру на Подолі. Про це йдеться на сайті петицій Київської міськради. 

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"Нова будівля Театру на Подолі є зразком сучасної архітектури й функціоналізму. Вона відтіняє та підкреслює собою історичні пам'ятки навколо, не порушуючи ансамблю вулиці, та в той самий час не страждає псевдоісторизмом. У рекомендаціях ЮНЕСКО щодо збереження спадщини зазначено, що нові будівлі не можуть бути схожі на старі в місцях історичної забудови", - зазначається у тексті.

Наразі зібрано 2 тисячі 106 підписів, залишилось 7 тис. 894. 

Раніше діячі культури звернулися до Кличка, виступаючи на захист Театру на Подолі.

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Теги: #Театр на Подолі#введення в експлуатацію будівлі театру