Кияни вимагають ввести в експлуатацію будівлю Театру на Подолі

Мешканці столиці у петиції закликають ввести в експлуатацію будівлю Театру на Подолі. Про це йдеться на сайті петицій Київської міськради.

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"Нова будівля Театру на Подолі є зразком сучасної архітектури й функціоналізму. Вона відтіняє та підкреслює собою історичні пам'ятки навколо, не порушуючи ансамблю вулиці, та в той самий час не страждає псевдоісторизмом. У рекомендаціях ЮНЕСКО щодо збереження спадщини зазначено, що нові будівлі не можуть бути схожі на старі в місцях історичної забудови", - зазначається у тексті.

Наразі зібрано 2 тисячі 106 підписів, залишилось 7 тис. 894.

Раніше діячі культури звернулися до Кличка, виступаючи на захист Театру на Подолі.