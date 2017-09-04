Кияни вимагають ввести в експлуатацію будівлю Театру на Подолі
До кінця збору підписів за введення в експлуатацію Театру на Подолі залишилося 88 днів.
Мешканці столиці у петиції закликають ввести в експлуатацію будівлю Театру на Подолі. Про це йдеться на сайті петицій Київської міськради.
Читайте такожБудівлю Театру на Подолі очікує експертиза
"Нова будівля Театру на Подолі є зразком сучасної архітектури й функціоналізму. Вона відтіняє та підкреслює собою історичні пам'ятки навколо, не порушуючи ансамблю вулиці, та в той самий час не страждає псевдоісторизмом. У рекомендаціях ЮНЕСКО щодо збереження спадщини зазначено, що нові будівлі не можуть бути схожі на старі в місцях історичної забудови", - зазначається у тексті.
Наразі зібрано 2 тисячі 106 підписів, залишилось 7 тис. 894.
Раніше діячі культури звернулися до Кличка, виступаючи на захист Театру на Подолі.