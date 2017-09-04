Підвищення кредитного рейтингу Києва збільшить інвестиційну привабливість столиці - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від “УДАРу” Дмитро Білоцерковець, коментуючи інформацію про те, що міжнародне агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг Києва з Са до Саа3, а прогноз за рейтингом змінений зі "стабільного" на "позитивний".

Білоцерковець нагадав, що рейтинги довгострокових зобов'язань, що виставляються агентством Moody's, - це аналіз відносного кредитного ризику боргових зобов'язань.

Народний депутат зауважив, що на підвищення рейтингу Києва позитивно вплинуло своєчасне погашення містом внутрішніх облігацій (серія G - 1 915 млрд. грн.) у 2016 році. Крім того, наголосив він, Київ покращив свій операційний профіцит до 37% в 2016 році. При цьому народний депутат нагадав, що операційний профіцит у 2015 році становив 28%, а у 2014 році - 15%.

Дмитро Білоцерковець також додав, що Київ завершив реструктуризацію боргу в розмірі 448,9 млн. дол. США та збільшив свої грошові резерви - в середньому 20% операційних доходів у першій половині 2017 року, порівняно з 9% за 2016 рік.

«Moody's позитивно відгукується про перспективи Києва, аргументуючи це тим, що місто змогло зробити колосальну роботу в умовах складної загальнодержавної економічної ситуації», - підкреслив народний депутат.

Крім того, зауважив Білоцерковець, агентство відзначає покращення операційного середовища в столиці. «Підвищення суверенного рейтингу вказує на зниження ризику, який зазнають місцеві органи влади України, враховуючи їх міцні фінансові та операційні зв'язки з центральним урядом, а також передбачає збільшення інвестиційної привабливості», - підкреслив народний депутат.

Дмитро Білоцерковець також наголосив, що в умовах погашення боргів та кредитів, які брала попередня влада, Київ активно розвивається. Зокрема, ремонтуються дороги, будуються нові школи та дитячі садки, відкриваються нові парки та інше.