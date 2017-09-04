Агентство Moody's підвищило рейтинг і прогноз Києва

Підвищення рейтингу Києва відображає збалансовану політику, яку провадить міська влада, а також настрої, які панують у ділових і фінансових колах міста. Так вважає перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

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«Агентство визначило наш прогноз як «позитивний», підвищивши його зі «стабільного». Це означає, що світова ділова спільнота бачить ті кроки, які здійснює керівництво міста, аби стабілізувати та поліпшити ситуацію у столиці. Так, це дається нелегко – хоча б тому, що через військовий конфлікт на сході ми маємо багато внутрішньо переміщених – а це навантаження на міський бюджет, багато кореляцій у соціальних програмах та планах, але ми зробили це. Ми відремонтували більше доріг, ніж будь-коли досі, відкриваємо нові школи та садочки, зменшуючи черги, облаштовуємо парки та сквери, спрощуємо умови для ведення бізнесу. Важливо також, що раніше, до каденції Віталія Кличка влада лише накопичувала борги, а ми перші, хто почав із ними розраховуватися, і робимо це планомірно та помірковано. Так, ще є багато того, що треба зробити, але мені приємно, що і кияни, і світ бачать – зміни є. І вони позитивні. Впевнений, що рейтинг міг би бути ще вищим, однак він корелюється з рейтингом держави», – підкреслив Геннадій Пліс.

Нагадаємо, Міжнародне агентство Moody's підвищило кредитні рейтинги Києва та Харкова. Рейтинг Харкова підвищений із Саа3 до Саа2. Водночас прогноз щодо рейтингу змінений зі «стабільного» на «позитивний». Рейтинг Києва підвищено з Са до Саа3, прогноз щодо рейтингу також змінений зі «стабільного» на «позитивний». Це відбулося вслід за підвищенням рейтингів України за зобов’язаннями в українській та іноземній валюті з Caa3 до Caa2 і зміною прогнозу зі «стабільного» на «позитивний».