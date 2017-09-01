Український мільйонер у виданні The Hill закликав не політизувати питання будівництва Меморіалу Бабиного Яру

У 2021 році виповняться 80-ті роковини із дня трагедії, і з наближенням цієї дати в Україні і за кордоном посилюється розуміння того, що меморіал необхідно побудувати. “Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр" - це не підстава для розбрату, а точка об'єднання України і всього світового співтовариства навколо трагічних уроків минулого для того, щоб подібні катастрофи більше не повторювалися і при цьому важливо не політизувати це питання. Про це у статті для американського видання The Hill пише мільярдер, член наглядової ради «Меморіального центру Бабин Яр» Павло Фукс.

«Дискримінація людей за національною чи расовою ознакою може привести тільки до ще більших трагедій. На тому самому місці десятки тисяч людей були вбиті через їх національність, мову, релігію та переконання. Ми повинні постійно нагадувати собі, нашим дітям і нашим онукам про те, що громадянство чи національність людини не мають значення - важливі справи», — повідомив він, підкресливши, що важливо не політизувати цей процес.

Підприємець пише, що раніше ніхто не дбав про стан урочища, де були відсутні навіть мінімальні зручності, але за останні кілька років ця ситуація змінилася: під керівництвом мера Києва Віталія Кличка облаштували паркову зону і реконструювали заповідник.

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Він підкреслює, щоб уникнути конфліктів, роботи почнуться тільки після врахування інтересів усіх зацікавлених сторін, додаючи, що організатори отримують підтримку від Всеукраїнського єврейського конгресу і його Президента Вадима Рабиновича.

«Це кропіткий і тривалий процес, але без цього ніяк. Нам дуже допомагає Всеукраїнський єврейський конгрес, який включає понад 120 різних асоціацій та фондів. Президент конгресу Вадим Рабинович надає особливу допомогу в проекті», — сказав Фукс.

Разом з тим він навів слова віце-президента Європарламенту Іоана Паску, про те, що подібні ініціативи служать основою для зростання демократичних суспільств, інші ж європарламентарі відзначили величезний внесок у підтримку України в Європі через проект меморіального комплексу.

Бізнесмен пише в статті, що такі проекти, як Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр - це не привід для розбрату, а точка об'єднання України і всього світового співтовариства навколо трагічних уроків минулого для того, щоб подібні катастрофи більше не повторювалися.

«Враховуючи соціально-економічне і політичне напруження не тільки в Україні, але і у всьому світі, потреба в подібних соціальних проектах неймовірно зростає. Впевнений, що меморіальний центр Голокосту Бабин Яр стане символом надії і примирення в Україні та в усьому світі. Заради цього, незалежно від політичних поглядів, громадянства або національної приналежності ми повинні прагнути об'єднувати зусилля, щоб довести розпочату справу до кінця», — резюмував Павло Фукс.