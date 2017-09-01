У КМДА вимагають від комунальників перерахувати тарифи за неякісні послуги

Комунальні керуючі компанії повинні провести перерахунок киянам за ті послуги, які були надані не в повному обсязі, або взагалі не надали. Про це під час чергового засідання штабу з питань підготовки житлового фонду до зими та підвищення якості послуг комунальних служб заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв, передає прес-служба КМДА.

Читайте такожУ КМДА пообіцяли врахувати зауваження водіїв щодо пішохідного Подолу

«Керуюча компанія в кожному районі має надати відповідну інформацію про випадки ненадання послуг і суми, на які буде скоригована плата за послугу з утримання будинків та прибудинкових територій. Ми сьогодні фіксуємо випадки, коли з різних причин не працюють ліфти, не проводиться поливання дворів, не працює система диспетчеризації тощо. Там, де ми зафіксували такі порушення, підприємства повинні зменшити плату за послугу», — сказав Пантелєєв.

Він підкреслив, що всю інформацію про невиконання послуг буде перевіряти Житлово-комунальна інспекція в місті Києві (управління самоуправлінського контролю) на основі звернень киян на міські телефонні «гарячі» лінії.