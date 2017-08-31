Кличко відвідав дитячий садочок на Оболоні і засмутився від побаченого

Новозбудовані та реконструйовані дитячі садки, які здаються в експлуатацію в Києві, повинні відповідати всім сучасним стандартам. І до якості робіт, здійснених у садочках, не повинно бути претензій. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко після перевірки реконструкції дитячого садка № 585 Оболонського району (вул. Малиновського, 1-Б).

«Цей дитячий садочок, де ми зараз знаходимося, перебував на реконструкції з 2013 року. Витрачена значна сума коштів. І добре, що я приїхав із інспекцією до відкриття цього закладу. Виявлено багато недоліків. І краще ми на два тижні відкладемо відкриття садка, щоб зробити як слід все необхідне, ніж приведемо дітей у такий заклад», – сказав Віталій Кличко.

Мер Києва наголосив, що вкрай незадоволений результатами реконструкції дитячого садка. Зокрема, столичний голова висловив претензії до облаштування території ДНЗ, ремонтних робіт всередині, якості меблів тощо. Віталій Кличко доручив провести внутрішній аудит і перевірити ефективність використання коштів.

«У мене багато запитань і до голови району, і до підрядників, які тут працювали. Багато претензій щодо якості виконаних робіт. І ми зробимо все, щоб у короткі терміни виправити недоліки, аби діти могли відвідувати сучасний і облаштований садок», – сказав мер Києва.

Віталій Кличко також наголосив, що в Києві мають відкриватися такі соціальні об’єкти, до якості яких не буде жодних претензій.

«А те, що зараз зроблено в цьому садочку – пофарбували та замазали, щоб привабливо виглядало. Але якщо копнути глибше, то це далеко не європейські стандарти», – додав мер Києва.

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На реконструкцію ДНЗ було витрачено понад 16,5 млн грн. У дитячому закладі функціонуватиме 9 груп на 180 дітей.

У той же час, нагадав Віталій Кличко, столична влада поставила перед собою завдання ліквідувати черги до дитячих садочків столиці. За словами мера Києва, якщо у 2014 році в «електронній» черзі перебувало майже 15 тисяч осіб, то цього року ми зменшимо її майже втричі – до 5 тисяч дітей.

«І ми робимо все, щоб кожного року відкривати все більше дитячих садків», – наголосив столичний голова.

Віталій Кличко нагадав, що цього року в Києві відкриється 10 садків (новозбудованих і повністю відреконструйованих).

Протягом найближчих двох тижнів у дитячому садку № 585 працюватимуть над усуненням виявлених недоліків і подальшим облаштуванням території. Після цього садок почне працювати.