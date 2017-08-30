Київ потерпає від заторів (карта, відео)

Київ знову потерпає від транспортних заторів. Кількість машин на дорогах різко зросла перед початком нового навчального року, йдеться в сюжеті ТСН.

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Зокрема, ускладнений рух на проспекті Перемоги в районі метро Нивки та площі Перемоги, вулиці Гетьмана, а через ДТП - на вулиці Народного ополчення.

Також складна ситуація з проїздом і в центрі: тягнучки, зокрема, спостерігаються на Саксаганського, Жилянській, Ярославовому Валу, бульварі Тараса Шевченка, Великій Васильківській та низці інших вулиць.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня унаслідок обриву контактної мережі десятки тролейбусів зупинилися і заблокували Чоколівський бульвар, вулицю Донецьку і Народного ополчення, а також Повітрофлотський проспект.