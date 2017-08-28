У КМДА пообіцяли врахувати зауваження водіїв щодо пішохідного Подолу

Столична влада складе перелік пішохідних вулиць в історичній частині міста з урахуванням думки і киян-водіїв. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу «Прямий».

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«Ми зараз проводимо експеримент, у рамках якого перекрили частину Подолу та зробили її пішохідною. Це історична частина міста. І в багатьох європейських містах є такі пішохідні зони, - сказав Віталій Кличко. - Так, не всі задоволені - у людей, які звикли їздити через Контрактову площу та Сагайдачного, це викликає невдоволення», - зазначив Віталій Кличко.

За словами мера, після завершення експерименту столична влада врахує всі думки та ухвалить остаточне рішення: залишити пішохідною більшу частину історичного Подолу, де кияни зможуть прогулятися і відчути атмосферу нашого міста, чи все-таки обмежитися кількома пішохідними вулицями.