Уже звільнено більше 50 паркувальників, які вимагали у водіїв гроші - Кличко

КП «Київтранспарксервіс» уже звільнило 50 працівників, які вимагали у водіїв готівку за паркування. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у ефірі телеканалу «Newsone».

Мер наголосив, що були виявлені випадки, коли колишні паркувальники брали із водіїв гроші.

«Понад 50 співробітників «Київтранспарксервісу» уже звільнені», - наголосив Віталій Кличко.

Він зауважив, що боротьба столичної влади за те, щоб паркувальники працювали чесно, закінчилася нічим, бо коли є великий обіг готівки, проконтролювати доходи складно і великі суми грошей осідають у кишенях. Тому мерія розробила систему, аби відійти від сплати готівкою. Так, сьогодні в столиці за парковку можна сплатити через паркомат, за допомогою смс чи мобільного додатку, або придбавши паркувальні талони у кіосках преси.

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Віталій Кличко наголосив, що за упорядкування паркування у столиці відповідальною має бути Київрада, яка і повинна ухвалювати відповідні правила паркування у місті.

«У нас же це питання централізоване, і рішення ухвалює Верховна Рада. Закон, який дозволяє штрафувати за порушення правил паркування, за два роки був розглянутий тільки у першому читанні. Ми дуже сподіваємося, що цей закон буде ухвалений уже восени, і дасть нам можливість урегулювати ситуацію з парковками. Це, з одного боку - полегшить ситуацію і з пробками в місті, адже часто вулиці заставлені машинами з обох сторін дороги, а з іншого боку – це колосальні доходи в бюджет міста», - наголосив Віталій Кличко.