Обурені кияни розгромили два центри "Київенерго" (фото)

Невідомі розгромили два центри компанії "Київенерго" з обслуговування клієнтів у столиці. Про це повідомив екс-міністр ЖКГ Олексій Кучеренко на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що кияни потрощили майно "Київенерго" через невдоволення усім, що пов'язано з цією компанією, зокрема, тарифами.

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"Вчора у Солом'янському районі звичайні кияни (не тітушки і не проплачена "громадськість") розгромили два центри з обслуговування клієнтів "Київенерго". Причина - невдоволення всім, що пов'язано з "Київенерго", - йдеться у повідомленні Кучеренка.

Як повідомляв УНІАН, "Київенерго" Ахметова лякає мешканців столиці зривом опалювального сезону.