Центр Києва перекрили для автомобілів через військовий парад

У центрі Києва через посилені заходи безпеки у зв'язку з підготовкою до заходів з нагоди 26-ї річниці незалежності України рух громадян ускладнений. Як передає кореспондент УНІАН, центральні вулиці столиці перекрито.

У зв'язку з проведенням параду військ вулиця Хрещатик перекрита від Бессарабської до Європейської площі. Парканові перекриття встановлені на суміжних вулицях на підходах до Хрещатика вздовж усієї головної вулиці. Також по периметру перекрито Майдан Незалежності, на якому встановлена сцена для вищих посадових осіб держави та представників іноземних делегацій.

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Через посилені заходи безпеки рух центром містом для громадян ускладнений. До забезпечення порядку залучено велику кількість військовослужбовців Національної гвардії та Національної поліції.

О 10.00 на Майдані Незалежності прибув президент України Петро Порошенко, який спостерігатиме за військовим парадом.

Громадяни, які хочуть спостерігати за парадом біля Майдану, повинні проходити через рамки-металошукачі. Зокрема, рамки встановлено біля Будинку профспілок зі боку вулиці Костьольної, біля Головпоштампу на Хрещатику та в інших місцях.

Раніше міністр оборони України генерал армії Степан Полторак анонсував, що за військовим парадом спостерігатимуть 11 міністрів оборони інших країн, серед яких міністр оборони Сполучених Штатів Америки Джеймс Меттіс.