У Києві 24 серпня відновлять рух по шляхопроводу біля метро "Нивки" - Кличко

З 24 серпня у Києві відновиться основний рух автотранспорту по шляхопроводу біля станції метро «Нивки» на перетині вул. Перемоги та вул. Щербаківського. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожКличко презентовал полностью обновленный проспект Победы после реконструкции«Незважаючи на масштабні конструктивні зміни, повністю оновлена транспортна артерія запрацює з жовтня 2017 року. Але основний рух по шляхопроводу ми запустимо вже 24 серпня», — запевнив Кличко.

Він розповів, що в рамках реконструкції шляхопроводу виконані масштабні роботи по відновленню його несучої здатності, облаштування нової монолітної плити, встановлення нових опорних частин на 3-й і 7-й опорах. Крім того, за словами мера столиці, за сучасними технологіями обладнано нове покриття на шляхопроводі та на підходах до нього, встановлено нові опори зовнішнього освітлення та сучасного розподільчого огородження Vario-Guard.

«Ремонтні роботи постійно велися в режимі 24/7», — наголосив Віталій Кличко.

У той же час він зазначив, що, враховуючи численні позитивні відгуки учасників дорожнього руху, експертів транспортної інфраструктури та науковців, на етапі реконструкції були внесені істотні зміни в проект ремонту шляхопроводу.

«Ми реалізуємо нові рішення по впорядкуванню організації дорожнього руху», — підкреслив мер.

Мова йде, зокрема, про ліквідацію кругового руху на перехресті вул. Перемоги та вул. Щербаківського і встановлення світлофора. Також передбачено «винесення» руху тролейбусів безпосередньо з шляхопроводу на нульовий рівень з обох його сторін.

Мер Києва підкреслив, що завдяки реалізації такої схеми збільшиться кількість смуг, буде вдосконалено рух транспорту по шляхопроводу і створені більш комфортні умови руху громадського та автомобільного транспорту.