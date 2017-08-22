Очищення Києва від МАФів триває: цього разу демонтаж провели на метро "Політехнічний інститут"

У Києві біля станції метро «Політехнічний інститут» сьогодні демонтували близько 15 незаконно встановлених тимчасових споруд, які перекривали підхід до ліцею №142. Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Київської міської державної адміністрації Андрій Фіщук, передає прес-служба КМДА.

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«Сьогодні біля метро «Політехнічний інститут» були демонтовані незаконні тимчасові споруди. Таким чином нам вдалося звільнити підхід до ліцею №142, який ці МАФи перекривали. До того ж на місці демонтованих кіосків комунальники проведуть благоустрій та озеленять територію», — розповів Фіщук.

Він пояснив, що працівники благоустрою сьогодні демонтували понад 15 незаконних тимчасових споруд, які були встановлені суцільними рядами.

«На цей раз, на щастя, так званих «тітушок», які перешкоджали роботі комунальників, не було. І, завдяки злагодженій роботі співробітників благоустрою та співробітників національної поліції, демонтаж відбувся у штатному режимі», — зазначив чиновник.

Він підкреслив, що власникам незаконних тимчасових споруд повідомили про демонтаж у встановлені законом терміни.

«Власники МАФів намагаються уникнути демонтажу завдяки нескінченній судової тяганини, а взимку цього року біля метро «Політехнічний інститут» вони поставили ще кілька нових незаконних кіосків. Ми негайно винесли приписи про їхній демонтаж, і горе-підприємці відразу ж обклали споруди цеглою. Однак таке «укріплення» не завадило працівникам міського благоустрою сьогодні прибрати незаконні кіоски біля станції метро», — заявив Андрій Фіщук.

Він також пообіцяв, що працівники міського благоустрою і надалі продовжать демонтаж незаконних споруд в столиці, поки місто не буде повністю очищений від незаконно встановлених МАФів.

Відзначимо, в цілому, в цьому році силами комунальників у Києві прибрали більше тисячі незаконних Мафів, ще 1200 планується демонтувати до кінця року.