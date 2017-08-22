У Києві біля метро "Політехнічний інститут" знесли МАФи (фото)

У ніч на сьогодні, 22 серпня, у Києві біля виходу зі станції метро "Політехнічний інститут" знесли цілий ряд МАФів. Про це повідомляє 112.ua.

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Зазначається, що був повністю демонтований торговий ряд, розташований на стороні при виході зі станції (в Політехнічному провулку). При цьому МАФи, розташовані через дорогу, залишилися неушкодженими.

За словами власників кіосків, знесення почалось близько 2:00-3:00 ночі. Кажуть, ніяких попереджень не отримували. Зараз продавці збирають вцілілий товар.

Видання зазначає, що біля цієї станції 15 МАФів вже знесли 4 грудня 2016 року. Тоді під демонтаж потрапили переважно кіоски, які стояли навпроти виходу зі станції.