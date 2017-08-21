Лептоспіроз у Києві: від небезпечної інфекції померла людина

У Києві зафіксована перша цього року смерть від лептоспірозу. Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я Сергій Чумак.

Читайте такожСЕС не виявила лептоспірозу на одному зі столичних пляжів, на якому заборонили купатися

«На жаль, на сьогоднішній день є у нас один летальний випадок. Хворий після того, як захворів, спочатку займався самолікуванням і тільки на 7-й день звернувся за медичною допомогою. Був спочатку доправлений у реанімацію, але, на жаль, це було пізно. Потрібно при перших проявах захворювання звертатись до лікаря за допомогою», - сказав він.

Чумак також повідомив, що загалом від початку року в Києві зафіксовано вісім випадків захворювання на лептоспіроз.

Лептоспіроз - гостра інфекційна хвороба, яка характеризується ураженням капілярів, часто ураженням печінки, нирок, м'язів, явищами інтоксикації, супроводжується хвилеподібною лихоманкою.