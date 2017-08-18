У Києві на вихідних буде обмежено рух транспорту на Одеській площі

У Києві з 05:00 19 серпня до 22:00 20 серпня через ремонт асфальтобетонного покриття буде частково обмежено рух транспорту на шляхопроводі на Одеській площі.

Як повідомляється на сайті комунальної корпорації «Київавтодор», рух буде обмежено до двох смуг у напрямку руху з вул. Академіка Заболотного до Кільцевої дороги.

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Також до 20 серпня рух транспорту вул. Володимирською буде частково обмежено у зв’язку з ремонтом бруківки на розі вулиць Володимирської та Рейтарської.

У «Київавтодорі» нагадали, що до 28 серпня в столиці діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту в місцях проведення святкових заходів. Зокрема сьогодні, починаючи з 18:00, рух транспорту на вул. Хрещатик від Бессарабської до Європейської площі обмежено на час проведення тренування військ із проходженням у пішому порядку.

Комунальна корпорація просить водіїв із розумінням віднестись до тимчасових незручностей і заздалегідь планувати маршрути.