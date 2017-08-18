The Economist знизив рейтинг Києва за порадою росіян - експерт

Позиція Києва в рейтингу журналу The Economist не викликає довіри, оскільки, судячи з усього, на її визначення вплинула Росія. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на блогера Олександра Волкова.

Читайте такожНа домі Булгакова на Андріївському узвозі протягом доби утворилися метрові тріщини (фото)

Зокрема, Волков вивчив матеріали The Economist, що стосуються Києва, і виявив відразу кілька ознак російського впливу при оцінюванні рейтингу української столиці.

Він звернув увагу на те, що зниження показників Києва в рейтингу було пояснено безладом, економічною нестабільністю і "тривалою громадянською війною в Донбаському регіоні".

"Чому ви описуєте тривалу російську агресію проти України на Донбасі як "громадянську війну" - точно так, як це робить московська пропаганда? На мою думку, тут ви дуже відрізняєтеся від The Economist, який вживає інше поняття", - заявив Волков.

Він також звернувся до дослідників з проханням пояснити, чому вони вжили транслітерацію Donbass за російським зразком, а не Donbas за українськими правилами.

На думку Олександра Волкова, вживання російських кліше свідчить про те, що над оцінкою Києва в рейтингу працював консультант з Росії, тому сама позиція Києва в списку не викликає довіри.

Нагадаємо, вчора посол Великобританії Джудіт Гоф заявила, що не може погодитися з низькою позицією Києва у рейтингу найкомфортніших для життя міст світу, складеному журналом The Economist.

"Важко погодитися з рейтингом. Так, є питання, але завдяки реформам і рішучості я бачу, що місто рухається вгору, а не вниз", - зазначила Гоф.