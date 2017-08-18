На Співочому полі в Києві відкрилась виставка квіткових композицій до Дня незалежності

Сьогодні на Співочому полі в Києві відбулося урочисте відкриття виставки квіткових композицій «Українське. Своє. Особливе. V.S. Дуже особдиве», присвяченої річниці Незалежності України.

Про це екс-керівник Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА, народний депутат і радник Київського міського голови Дмитро Білоцерківець написав у Facebook.

Читайте такожУ Києві відкривається виставка квітів із європейськими композиціями (фоторепортаж)«Сьогодні на Співочому полі столиці в ландшафтному парку відбулося урочисте відкриття квіткового фестивалю "Українське. Своє. Особливе. V.S. Дуже особливе", яке приурочене Дню Незалежності України. На виставці представлено 10 квіткових композицій, кожна з яких була присвячена регіонам нашої країни. Для їхнього створення було використано 200 тисяч квітів, які сформували унікальну квіткову карту», - повідомив Білоцерковець.

Згідно із затвердженою в КМДА програмою заходів до Дня Державного прапора та 26-ї річниці Незалежності України, виставка на Співочому полі діятиме до 18 вересня.