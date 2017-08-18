На домі Булгакова на Андріївському узвозі протягом доби утворилися метрові тріщини (фото)

В будівлі музею Булгакова на Андріївському узвозі, 13 в Києві протягом доби утворились більш ніж метрові тріщини.Про це йдеться в повідомленні на сторінці ГО «Громада Андріївського узвозу» у Facebook.

Читайте такожНа Андріївському узвозі через раптове просідання грунту утворилося величезне провалля (фото, відео)«Вчора увечері за зверненням представників Благодійного фонду Літературно-меморіального Музею Булгакова нами спільно було здійснено фіксації кількох більш ніж метрових горизонтальних тріщин, що протягом однієї доби з'явились у будівлі пам'ятки національного значення на Андріївському узвозі, 13. Матеріали з засвідченням цього факту передано до місцевого відділку поліції», - йдеться в повідомленні.

Як зауважили активісти, на думку співробітників музею одночасна поява кількох тріщин у багатьох приміщеннях є прямим наслідком будівельних робіт із залученням важкої потужної техніки в садибі N14.

У свою чергу активістка, колишній директор компанії «УкрНДІпроектреставрація» Ольга Рутковська повідомила, що «питання загрози, що нависла над Музеєм Булгакова», буде підняте сьогодні на поточному засіданні Консультативної ради Департаменту культури КМДА.

Як повідомляв УНІАН, ГО «Громада Андріївський узвіз» повідомила, що 15 серпня на Андріївському узвозі, 16 через раптове просідання грунту утворилося величезне провалля понад 3,5 м в глибину.

Активісти заявляють, що це є наслідком масштабного будівництва на небезпечних рухливих схилах Андріївського узвозу, втручання в геологію загрожує руйнуванням.

«Сьогодні в приватній садибі N16, на межі з ділянкою неправомірного будівництва готельного комплексу ПП "Маркон" відбулось раптове та глибоке осідання ґрунту безпосередньо поряд з приватним житловим будинком. Обвал ґрунту відбувся на ділянці дренажної системи КП СУППР, безпосередньо на штольні», - повідомили активісти, які розмістили у соцмережі фото з місця інциденту.

Активісти повідомили, що осідання грунту не зупинилось, внаслідок чого на ранок наступного дня відкрились опори підпірної стіни, побудовані ПП «Маркон».

16 серпня співробітники КП «СУППР» розпочали роботи із засипки провалля на Андріївському узвозі,16 та укріплення схилу.

У столичній мерії з посиланням на СУППР запевняли, що «якоїсь загрози для подальших зсувів, загрози більш масштабних робіт чи небезпеки для будинків немає».