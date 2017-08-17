Посол Британії не погодилася з низькою позицією Києва в рейтингу журналу The Economist

Про це Гоф написала у своєму акаунті в Twitter.

Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки рефорам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз @TheEIUhttps://t.co/lDvGmKhk15 — Judith Gough (@JudithGoughFCO) August 16, 2017

При цьому вона підкреслила, що завдяки реформам і рішучості міської влади Києва має бути на більш високій позиції.

"Важко погодитися з рейтингом Києва (в дослідженні The Economist, - ред.). Так, є питання, але завдяки реформам і рішучості я бачу, що місто рухається вгору, а не вниз", - зазначила британський посол.

Нагадаємо, раніше журнал The Economist опублікував рейтинг найкомфортніших для життя міст, в якому Києву було відведено 131 місце з 140.