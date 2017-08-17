Посол Британії не погодилася з низькою позицією Києва в рейтингу журналу The Economist

14:17, 17 серпня 2017
Київ
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Посол Великобританії Джудіт Гоф відмовилася погодитися з низькою позицією Києва у рейтингу найкомфортніших для життя міст світу, складеному журналом The Economist.

Посол Британії не погодилася з останнім рейтингом / rbc.ua

Про це Гоф написала у своєму акаунті в Twitter.

При цьому вона підкреслила, що завдяки реформам і рішучості міської влади Києва має бути на більш високій позиції.

"Важко погодитися з рейтингом Києва (в дослідженні The Economist, - ред.). Так, є питання, але завдяки реформам і рішучості я бачу, що місто рухається вгору, а не вниз", - зазначила британський посол.

Нагадаємо, раніше журнал The Economist опублікував рейтинг найкомфортніших для життя міст, в якому Києву було відведено 131 місце з 140.

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Теги: #рейтинг Києва#рейтинг найкомфортніших для життя міст