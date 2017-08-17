У Києві пройде фестиваль "Кримський дім об’єднує серця", присвячений Дню Незалежності

На столичному Подолі 24 серпня відбудеться фестиваль «Кримський дім об’єднує серця», присвячений 26-й річниці Незалежності України.

Читайте такожУ Києві на День Незалежності пройдуть концерти, етнічний ярмарок та забіг у вишиванкахЯк передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, а також ініціатори заходу - гендиректор ДП “Кримський Дім” Ахтем Сеїтаблаєв та програмний директор ДП “Кримський Дім” Алім Алієв.

Як повідомив Алієв, заходи відбудуться на Поштовій площі. Заплановано виступи кримськотатарських артистів, будуть організовані майстер-класи для дітей і дорослих, інтерактиви, зона фуд-корту національної кухні, фотовиставка про історію кримськотатарського народу за останні 300 років, експозиція дитячих малюнків, тематичні інсталяції та фотозони, присвячені Криму і татарському народу.

Присутній на прес-конференції міністр культури Євген Нищук наголосив на важливості фестивалю.

«Важливо, що такий повноцінний майданчик буде виділений, щоб всі кияни, всі гості столиці , всі наші співвітчизники могли прийти і відчути це багатство культури кримськотатарського народу, зрештою України, у всіх її виявах - у танці, образотворчому мистецтві, у вокалі, музиці. Це дуже важливо, і я дуже радий, що Поділ заживе у такому відкритому режимі, в чудовій акції «Кримський дім об’єднує серця», - сказав Нищук.

Джапарова зазначила, що є символічним те, що саме на День Незалежності України кримські татари, які також захищали незалежність держави у 2014 році, матимуть нагоду продемонструвати у Києві не тільки свою політичну позицію, але й культуру, яка надзвичайно глибинна, потужна.

«І я точно знаю, що кримським татарам є чим ділитися з українцями», - сказала вона.

Також протягом всього дня 24 серпня на Поштовій площі триватиме святковий концерт, за участі відомих кримськотатарських та українських артистів, серед яких Злата Огнєвіч, Ельзара Баталова, Азіза Ібрагімова, джазовий піаніст та композитор Усеїн Бекіров, панк-рок гурт Shatur-Gudur та багато інших.