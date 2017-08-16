Горіння автомобільних шин і сміття на Чистяківській налякало місцевих жителів (фото)
На території площею 150 кв м. горіло сміття та автомобільні шини. Але дим від пожежі було видно за 3 км.
Столичні рятувальники ліквідували пожежу по вул. Чистяківській. Про це йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС у Києві. "Сьогодні о 15:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу по вул. Чистяківській", - зазначається у повідомленні.
Читайте такожУ Києві сталася пожежа у житловому будинку, загинула 6-річна дитина"На місце події негайно прибули бійці 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Як виявилось, на відкритій території горить сміття та резинові шини на площі 150 кв. м. О 16:23 вогнеборці локалізували пожежу, а о 16:31 - ліквідували", - зазначили в ДСНС.
На місці події працювало 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу Київського гарнізону.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення займання наразі з’ясовується.
Як повідомляє в соцмережі dtp.kiev.ua, внаслідок пожежі спостерігалося сильне задимлення, в стовп дима було видно за 3 км.