Радник президента Бірюков показав проект меморіалу загиблим на Донбасі українським воїнам (фото)

Радник президента Юрій Бірюков показав проект меморіалу загиблим у зоні АТО українським воїнам.

Меморіал хочуть збудувати біля будівлі Міністерства оборони України, з ініціативою його створення виступив міністр оборони Степан Полторак.

"Зал пам'яті. З книгою пам'яті, де сторінка - це день у році. І імена тих, хто поліг у цей день. День за днем. Ритуал, почесний караул. Підсвічування фотографій загиблих на скляні стіни. І можливість рідним зайти в цей зал, прямо з Повітрофлотського проспекту", - написав він у Facebook.

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За словами Бірюкова, Міноборони вже три місяці чекає дозволу на початок будівництва від влади Києва, незважаючи на те, що земля на зазначеній ділянці належить оборонному відомству.

"Якщо раптом хто знайомий з Олександром Вікторовичем Свистуновим, головним архітектором Києва - ви передайте йому, раптом пошта не працює у людини... Чи може загубилося де... Ви передайте йому, що Міністерство оборони України вже три чортових місяці чекає на відповідь від нього. Ну хоч якоїсь", - додав він.