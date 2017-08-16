У Києві реконструюють школу та дитсадок, які тривалий час не експлуатувалися за призначенням

У столиці після реконструкції відновлять роботу середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 180 у Дніпровському та дошкільний навчальний заклад – у Солом’янському районі. Підписані відповідні розпорядження КМДА № 950 та № 954, повідомляє прес-служба КМДА.

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Так, у Дніпровському районі на бульварі Перова, 21 заплановано реконструювати будівлю другого корпусу школи, який не експлуатується близько 17 років. Споруду пристосують під приміщення для навчання учнів початкових класів. Замовником робіт визначено комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд».

Усі роботи виконають за рахунок бюджетних коштів у межах показників Програми економічного і соціально розвитку м. Києва на відповідний період. Прогнозна кошторисна вартість реконструкції будівлі другого корпусу та облаштування території середньої загальноосвітньої школи – 15 000 тис. грн. Проте уточнену кошторисну вартість робіт визначать після проведення експертизи проекту.

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Також передбачено реконструювати будівлю колишнього дошкільного навчального закладу на вул. Генерала Тупікова, 27 у Солом’янському районі. Це приміщення тривалий час використовувалось для навчання дітей гімназії «Ерудит». Невдовзі гімназія переїде до новозбудованої школи на розі вулиць Лебедєва-Кумача та Землячки. Урочисте відкриття заплановане на 1 вересня цього року.

Реконструкція будівлі колишнього дитсадка дасть змогу збільшити мережу дошкільних навчальних закладів, враховуючи соціальний попит мешканців. Зокрема, буде переплановано приміщення 1-го та 2-го поверхів відповідно до сучасних норм і санітарних правил, надбудовано 3-й поверх, де запроектовано розташувати дитячі групи та службово-побутові приміщення.

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У прибудові запроектовано побутові приміщення пральні та технічне приміщення – у підвальному поверсі, басейн із роздягальнями і душовими, кімнати медсестр і тренера – на першому, спортивна та актова зали з допоміжними приміщеннями – на другому, медичні приміщення та гурткові – на третьому поверсі.

Таким чином проектна потужність дитсадка збільшиться до 9 груп на 170 дітей. Фінансування у 2017 році здійснюватиметься в межах показників, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік.