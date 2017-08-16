У Києві поліція разом з чиновниками КМДА провели рейд проти шахраїв-комунальників

Сьогодні на паркувальних майданчиках міста перебувають особи, які під різними приводами намагаються отримати гроші від водіїв. Про це під час рейду повідомив директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов.

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«Вони можуть представлятися як інспектори. Проте справжні інспектори мають іншу уніформу, камери та інші функції. Натомість згадані особи на парковках – шахраї, а їхні дії мають ознаки кримінального злочину!», – зазначив очільник Департаменту.

Він підкреслив, що Київська міська державна адміністрація сподівається на ефективну співпрацю з правоохоронцями, які мають виконати свою роботу та припинити шахрайство на парковках.

«Окрім того, ми закликаємо водіїв у жодному випадку не давати гроші аферистам на парковках і повідомляти про факти вимагання у поліцію, адже жодна особа не має права брати готівкові гроші», – резюмував Сергій Симонов.

Нагадаємо, на всіх паркувальних майданчиках Києва запрацювала безготівкова система оплати без паркувальників.