На Андріївському узвозі через раптове просідання грунту утворилося величезне провалля (фото, відео)

В Києві на Андріївському узвозі, 16 через раптове просідання грунту утворилося величезне провалля. Про це повідомляє ГО «Громада Андріївський узвіз» у Facebook.

Читайте такожПетиція до влади Києва з вимогою розібрати фасад Театру на Подолі набрала понад 2,7 тисячі підписівАктивісти заявляють, що це є наслідком масштабного будівництва на небезпечних рухливих схилах Андріївського узвозу, втручання в геологію загрожує руйнуванням.

«Сьогодні в приватній садибі N16, на межі з ділянкою неправомірного будівництва готельного комплексу ПП "Маркон" відбулось раптове та глибоке осідання ґрунту безпосередньо поряд з приватним житловим будинком. Обал ґрунту відбувся на ділянці дренажної системи КП СУППР, безпосередньо на штольні», - зазначили активісти, які розмістили у соцмережі фото з місця інциденту станом на 18.00 15 серпня.

Зазначається, що осідання не зупинилось і продовжується, внаслідок чого відкрились опори підпірної стіни, побудованих ПП «Маркон».

«На час фотофіксації глибина провалля, що утворилося за лічені години становить понад 3,5 м. На завтра запланований вихід комісії СУППР, очікуються представники ДАБІ», - поінформувала «Громада».

За даними активістів, «станом на ранок 16 серпня ситуація дуже складна. За ніч провалля збільшилося майже вдвічі».

За їхньою інформацією, близько 10.00 ранку співробітники КП «СУППР» розпочали роботи із засипки провалля на Андріївському узвозі,16 «на період розробки та прийняття рішень щодо укріплення схилу та ділянки дренажної системи».

«Ми неодноразово звертали увагу киян на протиправне будівництво багатоповерхового готелю на Андріївському узвозі,14. Разом з вами ми підписали низку відкритих листів до парламенту, уряду та органів місцевого самоврядування, звертались неодноразово до органів правопорядку. Однак, будівництво продовжується», - констатували активісти.